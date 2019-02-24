Влетел в остановку: детали ДТП с маршруткой в Киеве

Парня за рулем легковушки госпитализировали

Видео: (YouTube/Informator)

24 февраля в Киеве на проспекте Науки произошла авария с участием автомобиля Kia Ceed. Водитель, врезался в маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта, поскольку ему не удалось справился с управлением. Парня за рулем легковушки госпитализировали. Об этом сообщает Информатор.

По словам полиции, водитель Kia Ceed, молодой парень, с двумя пассажирами двигался по проспекту Науки в сторону станции метро "Демеевская". Там его подрезал неизвестный автомобиль, который затем скрылся с места ДТП.

Водитель Kia резко вывернул руль вправо, от чего машину занесло и она по касательной врезалась в стоящую на остановке маршрутку №539. После этого легковушка влетела в саму остановку.

В результате аварии пострадал водитель Kia, ему посекло лицо разбившимся стеклом. Парня госпитализировали в ближайшую больницу. На момент аварии на остановке не было людей. От столкновения с маршрутным такси и остановкой легковой автомобиль получил серьезные повреждения левого бока и переда.

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

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