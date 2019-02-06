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Влюбленным в другую сторону: Париж потерял статус самого романтического города

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 22:27
Влюбленным в другую сторону: Париж потерял статус самого романтического города
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В новом рейтинге самых романтических городов он занял совсем другое место

По мнению пользователей интернета, Париж, столица Франции, потерял свой статус самого романтического города, так как влюбленные выбрали для себя другой город. Об этом говорится в новом рейтинге, который опубликовал сервис онлайн-бронирования Spa Seekers.

Выяснилось, что Париж перестал быть привлекательным городом для влюбленных и центром романтики на планете. Из 66 городов, которые были указаны в качестве предпочтений для романтических поездок, более всего голосов получил Нью-Йорк.

Оказалось, что за последние полгода именно в Нью-Йорке было сделано больше всего признаний в любви и предложений о браке. Этот город имеет очень высокие показания сексуальной активности и как отметили пользователи, в Нью-Йорке очень много прекрасных мест для свидания.

На втором месте по романтичности оказался Лондон. На третьем – Лос-Анжелесе. Париж остался в рейтинге, но он занял скромное место в первой десятке самых романтических городов.

Также туда попали Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

В рейтинге учитывалось пять факторов: количество предложений выйти замуж, количество заключенных браков, данные о сексуальной активности, количество романтических постов с упоминанием города в социальных сетях и возможности для ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, данные собирали с помощью хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes на страницах социальных сетей. Всего было обработано около 120 тысяч сообщений.

Во вторую десятку самых романтических городов попали Лас Вегас, Прага, Барселона, Гамбург, Остин, Амстердам, Мюнхен, Бостон и Шанхай.

Ибица оказалась на 25-месте, Рим – на 31-м месте, а вот украинские города в рейтинг не попали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Киев стал самым снежным городом Европы и самым привлекательным для туристов.

А также рассказывали о том, что в списке лучших городов мира оказалось пять украинских.

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