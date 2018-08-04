"Внимательно и осторожно": синоптик дала срочный прогноз на вечер субботы

Первый синоптик Украины прогнозирует грозовые ливни в центральных регионах Украины
В субботу, 4 августа в преимущественном большинстве регионов наблюдалась сухая и ясная погода. Ближе к вечеру над центральными регионами страны стали формироваться грозовые тучи и появилась высокая вероятность выпадения осадков, которые могут сопровождаться грозой и сильным ветром. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Диденко.
Синоптик заявила, что ближе к ночи в субботу, 4 августа, должен пройти дождь в центральных областях нашей страны.
"Кто там шашлыки уплетает в лесу или на дачах? Приготовьте целофанчики прикрывать. Грозовые тучи сформировались. Где-то уже льет, где готовится", — пишет о состоянии погоды Диденко.
Также она прикрепила несколько снимков, на которых видна текущая погодная ситуация.
Фото: (facebook.com/tala.didenko)
"Первая карта — бориспольский радар, там видно, где грозовая и дождливая угрозы. Или ожидания. Вторая карта — селфи со спутника на текущий момент. Третья - текущая погода", — разъяснила синоптик.
Также она предупредила об атмосферной неустойчивости и сильных порывах ветра.
"Если вы на природе, будьте поближе к машинам или какому-то укрытию. Если идете из дома, прикройте окна от сквозняка, чтобы возможным ливнем и ветром "калачики не поваляли". Словом, атмосфера снова неустойчивая, горячая и готовится погреметь и полить дождем. Нам не привыкать. Однако все же, на всякий случай, будьте внимательнее и осторожнее", — резюмирует синоптик.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko
Напомним, что синоптик огорчил украинцев прогнозом погоды на август.
Следует напомнить, что ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.
Ранее Наталья Диденко также дала прогноз на выходные.
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Видео: (video.rbc.ua)