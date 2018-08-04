"Внимательно и осторожно": синоптик дала срочный прогноз на вечер субботы

Фото: погода (РБК-Украина)

Первый синоптик Украины прогнозирует грозовые ливни в центральных регионах Украины

В субботу, 4 августа в преимущественном большинстве регионов наблюдалась сухая и ясная погода. Ближе к вечеру над центральными регионами страны стали формироваться грозовые тучи и появилась высокая вероятность выпадения осадков, которые могут сопровождаться грозой и сильным ветром. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Диденко.

Синоптик заявила, что ближе к ночи в субботу, 4 августа, должен пройти дождь в центральных областях нашей страны.

"Кто там шашлыки уплетает в лесу или на дачах? Приготовьте целофанчики прикрывать. Грозовые тучи сформировались. Где-то уже льет, где готовится", — пишет о состоянии погоды Диденко.

Также она прикрепила несколько снимков, на которых видна текущая погодная ситуация.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Первая карта — бориспольский радар, там видно, где грозовая и дождливая угрозы. Или ожидания. Вторая карта — селфи со спутника на текущий момент. Третья - текущая погода", — разъяснила синоптик.

Также она предупредила об атмосферной неустойчивости и сильных порывах ветра.

"Если вы на природе, будьте поближе к машинам или какому-то укрытию. Если идете из дома, прикройте окна от сквозняка, чтобы возможным ливнем и ветром "калачики не поваляли". Словом, атмосфера снова неустойчивая, горячая и готовится погреметь и полить дождем. Нам не привыкать. Однако все же, на всякий случай, будьте внимательнее и осторожнее", — резюмирует синоптик.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптик огорчил украинцев прогнозом погоды на август.

Следует напомнить, что ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.

Ранее Наталья Диденко также дала прогноз на выходные.

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Видео: (video.rbc.ua)