"Уважно і обережно": синоптик дала терміновий прогноз на вечір суботи

Фото: погода (РБК-Україна)

Перший синоптик прогнозує грозові зливи в центральних регіонах України

У суботу, 4 серпня в переважній більшості регіонів спостерігалася суха і ясна погода. Ближче до вечора над центральними регіонами країни стали формуватися грозові хмари і з'явилася висока ймовірність випадання опадів, які можуть супроводжуватися грозою і сильним вітром. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Наталія Діденко.

Синоптик заявила, що ближче до ночі в суботу, 4 серпня, повинен пройти дощ в центральних областях нашої країни.

"Хто там шашлики уплітає в лісі або на дачі? Приготуйте целофанчики прикривати. Грозові хмари сформувалися. Десь вже ллє, де готується", — пише про стан погоди Діденко.

Також вона прикріпила кілька знімків, на яких видна поточна погодна ситуація.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Перша карта - бориспільський радар, там видно, де грозова і дощова загрози. Чи очікування. Друга карта - селфі супутникове на зараз. Третя - поточна погода", — роз'яснила синоптик.

Також вона попередила про атмосферної нестійкості і сильних поривах вітру.

"Якщо ви на природі, будьте поближче до машин чи якогось укриття. Якщо йдете з хати, прикрийте вікна від протягу, щоб можливою зливою та вітром калачики не поваляло. Словом, атмосфера знову нестійка, гаряча і готується погуркотіти і полити дощем. Нам не звикати. Проте все ж, про всяк випадок, уважніше та обережніше", — резюмує синоптик.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптик засмутив українців прогнозом погоди на серпень.

Слід нагадати, що раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

Раніше Наталя Діденко також дала прогноз на вихідні.

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Відео: (video.rbc.ua)