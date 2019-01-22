"Возмутительно": цены в украинском курорте вызвали громкий скандал в сети

Коллаж: РБК-Украина

Многие считают, что за такие деньги лучше отдохнуть где-нибудь за границей

Стакан компота в буфете украинского курорта "Буковель" обойдется посетителям в 50 грн. Такая цена сильно возмутила пользователей сети. Фотографию с буфета выставил адвокат Игорь Серков на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что совладелец курорта – народный депутат и кандидат в президенты Украины Александр Шевченко, который рассказывает, как в несколько раз снизит цены на продукты питания и повысит социальные стандарты.

Фото: facebook.com/i.sierkov

В свою очередь, пользователи сети отметили, что при таких ценах отдыхать дешевле за границей, а не в Украине.

"Год назад компот по 25 был. Но это тоже возмутительно", - написал Антон Дерюжко.

Скриншот с Facebook

"А в это время в Банско за те же деньги можно получить бокал отличнейшего красного. Тоже на букву "Б", но почувствуйте разницу в стране нахождения! Я уже не говорю о причине такого удовольствия - корпоративный налог 10%", - прокомментировал Сергии Волочаи.

Скриншот с Facebook

"Цены как в Москве", - отметил Владимир Махонин.

Скриншот с Facebook

"Буковель вообще нескромный курорт, а цены там строятся по рыночным правилам - спрос рождает предложение. Или вам коммунизма хочется? Зарабатывайте на отдых в Буковеле или ездите в Польшу или Грузию. Как только начнется спад туристов в Буковель - они быстро попустятся с этими ценами", - написал Макс Тарасенко.

Скриншот с Facebook

Напомним, что смерть студентки в Тернополе вызвала скандал в сети. Люди не понимают, как девушку со страшными болезнями могли допустить к учебе.

Ранее сообщалось, что в сети возник скандал из-за вакцинации от кори. Многие украинцы не верят в то, что отсутствие вакцинации является причиной заболевания детей корью.