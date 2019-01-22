"Обурливо": ціни в українському курорті викликали гучний скандал в мережі

Колаж: РБК-Україна

Багато хто вважає, що за такі гроші краще відпочити де-небудь за кордоном

Склянка компоту в буфеті українського курорту "Буковель" обійдеться відвідувачам в 50 грн. Така ціна сильно обурила користувачів мережі. Фотографію з буфету виставив адвокат Ігор Сєрков на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що співвласник курорту – народний депутат і кандидат у президенти України Олександр Шевченко, який розповідає, як в кілька разів знизить ціни на продукти харчування і підвищить соціальні стандарти.

Фото: facebook.com/i.sierkov

У свою чергу, користувачі мережі зазначили, що при таких цінах відпочивати дешевше за кордоном, а не в Україні.

"Рік тому компот по 25 був. Але це теж обурливо", - написав Антон Дерюжко.

Скріншот з Facebook

"А в цей час в Банско за ті ж гроші можна отримати келих червоного відмінного. Теж на букву "Б", але відчуйте різницю в країні перебування! Я вже не кажу про причини такого задоволення - корпоративний податок 10%", - прокоментував Сергії Волочаі.

Скріншот з Facebook

"Ціни, як у Москві", - зазначив Володимир Махонін.

Скріншот з Facebook

"Буковель взагалі нескромний курорт, а ціни там будуються за ринковими правилами - попит народжує пропозицію. Або вам комунізму хочеться? Заробляйте на відпочинок у Буковелі або їздите у Польщу чи Грузію. Як тільки почнеться спад туристів в Буковель - вони швидко попустятся з цими цінами", - написав Макс Тарасенко.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що смерть студентки в Тернополі викликала скандал в мережі. Люди не розуміють, як дівчину зі страшними хворобами могли допустити до навчання.

Раніше повідомлялося, що в мережі виник скандал через вакцинації від кору. Багато українців не вірять в те, що відсутність вакцинації є причиною захворювання дітей на кір.