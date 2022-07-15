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Врачи рассказали, можно ли детям делать прививки ранее, чем по плану

Как вакцинировать детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Родителям рассказали, можно ли вакцинировать детей раньше, чем указано в Национальном календаре прививок.

Этой информацией поделились в Центре общественного здоровья.

В целом необходимо соблюдать Национальный календарь прививок и график вакцинации детей по возрасту. Но в условиях военной агрессии РФ, когда на оккупированных территориях есть риск вспышки инфекционных болезней, ограниченный доступ к медицинской помощи и вакцин, можно сделать ребенку необходимую прививку раньше, чем это предусмотрено календарем.

Как объясняет Федор Лапий, детский врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, если по тем или иным причинам ребенок не может быть вакцинирован по возрасту в соответствии с календарем прививок, дозу вакцины для завершения первичной вакцинации или ревакцинации можно получить раньше графика, и она будет засчитана.

Однако важно соблюдать минимальные интервалы, предусмотренные приказом Минздрава №595 от 16.09.2011.

Что такое минимальные интервалы прививок

Минимальный интервал — интервал, допускаемый к введению вакцины против одной и той же инфекции с нарушением календаря. Введение очередной дозы вакцины с меньшим интервалом не засчитывается. Схему вакцинации можно найти в инструкции к вакцине.

Минимальные интервалы для вакцинации детей (фото: facebook.com/phc.org.ua)

К примеру, первая доза вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) в соответствии с календарем прививок вводится в 12 месяцев, вторая доза - в 6 лет. Сейчас есть риски для вспышки многих инфекционных болезней, в том числе и кори. Поэтому ребенок может получить вторую дозу вакцины раньше, но с соблюдением минимального интервала для КПК - не менее 1 месяца.

Напомним, что врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное.

А также читайте, что делать украинцам, которые вовремя не получили бустерную Covid-прививку.

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медицина