Врачи рассказали, можно ли детям делать прививки ранее, чем по плану

В целом необходимо соблюдать Национальный календарь прививок и график вакцинации детей по возрасту. Но в условиях военной агрессии РФ, когда на оккупированных территориях есть риск вспышки инфекционных болезней, ограниченный доступ к медицинской помощи и вакцин, можно сделать ребенку необходимую прививку раньше, чем это предусмотрено календарем.

Как объясняет Федор Лапий, детский врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, если по тем или иным причинам ребенок не может быть вакцинирован по возрасту в соответствии с календарем прививок, дозу вакцины для завершения первичной вакцинации или ревакцинации можно получить раньше графика, и она будет засчитана.

Однако важно соблюдать минимальные интервалы, предусмотренные приказом Минздрава №595 от 16.09.2011.

Что такое минимальные интервалы прививок

Минимальный интервал — интервал, допускаемый к введению вакцины против одной и той же инфекции с нарушением календаря. Введение очередной дозы вакцины с меньшим интервалом не засчитывается. Схему вакцинации можно найти в инструкции к вакцине.

Минимальные интервалы для вакцинации детей (фото: facebook.com/phc.org.ua)



К примеру, первая доза вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) в соответствии с календарем прививок вводится в 12 месяцев, вторая доза - в 6 лет. Сейчас есть риски для вспышки многих инфекционных болезней, в том числе и кори. Поэтому ребенок может получить вторую дозу вакцины раньше, но с соблюдением минимального интервала для КПК - не менее 1 месяца.