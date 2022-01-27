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Вредный кофе и полезные фреши: нутрициолог развеяла мифы о хороших и плохих продуктах

Автор: Ольвия Агаркова

Миф о том, что существуют полезные и вредные продукты, казалось бы, давно развенчан. Но в него все еще продолжают верть, ограничивая себя в выборе продуктов питания.

Нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram пояснила, почему не стоит критично делить продукты на запрещенку и безоговорочно полезные варианты.

Кофе - это отличный продукт. Содержит уникальные антиоксиданты, поддерживает работу печени, стимулирует работу желчного пузыря и рекомендован при болезни Альцгеймера, Паркинсона.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе натощак и чашка кофе после завтрака - работают по-разному. Кофе натощак взвинчивает и без того высокий кортизол утром и влияет метаболические процессы.

Картофель. Прошло время, когда накладывали табу на картофель. Один и тот же продукт, будет влиять на нас по-разному, в зависимости от способа приготовления.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пюре - высококалорийный продукт, потерял свою структуру с добавлением масла, молока. И совсем по-другому наш организм будет реагировать на отварной или запеченный картофель в кожуре. Минимум в два раза меньше калорий, а если еще и охладить - будет еще еда для микрофлоры.

Фреши полезнее цельных продуктов. Вы сделали сок, фрукт потерял клетчатку - вы получите чистые жидкие калории. И совсем другое дело, когда цельный продукт.

На самом деле природа подумала о нас и создала цельную еду, чтобы мы:

  • Жевать зубами, а не пить калории
  • Медленно усваивать за счет клетчатки и цельных жиров
  • Насыщать, а не ощущать голод через 1,5 часа

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о пользе граната.

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