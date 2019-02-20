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Всемирно известный журнал оскандалился из-за Севастополя

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 09:57
Всемирно известный журнал оскандалился из-за Севастополя
Коллаж РБК-Украина

National Geographic назвал оккупированный город столицей России

Российская редакция журнала National Geographic опубликовала статью под названием "Море внутри", где назвала оккупированный РФ Севастополь "Южной столицей России". Соответствующую информацию можно найти на сайте издания. 

Автор представляет Севастополь как "славный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси". Однако почему-то не упоминается оккупация Россией.

В целом статья выдержана в рекламном стиле, чтобы россияне почаще посещали оккупированный их страной Крымский полуостров. 

"Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно такой Севастополь - славный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России", - сказано в сообщении.

Напомним, что боевики разразились новым бредом об украинках. По данным оккупантов, завербованные украинскими спецслужбами женщины, знакомятся с боевиками в соцсетях, а затем, используя психотропные вещества, выманивают их на подконтрольную территорию Украины.

Ранее в сети разоблачили очередной фейк росСМИ. Российские журналисты в годовщину Евромайдана показали в передаче "Первого канала" мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. На своем сайте известный блогер Илья Варламов рассказал, что участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.

Ранее мы писали о том, что в Словакии распространился фейк про Украину. В частности речь идет о картинке, на которой изображена непонятная карта Украины. В словацкой полиции отмечают, что секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. И поскольку ее не было, значит Украины не существует.

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