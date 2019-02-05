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Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 07:35

Видео: YouTube / МТОТ

Для участия в голосовании на выборах президента, которые состоятся 31 марта, внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны обратиться с заявлением в отделения органов Госреестра избирателей Украины и указать адрес избирательного участка, где человек желает проголосовать.

На сайте МинВОТ опубликован разъяснительный видеоролик о необходимых шагах для реализации избирательного права. 

1. Необходимо лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав.

Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

Фото: скриншот

2. Нужно написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования.

Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

3. Те, чей избирательный адрес находится на захваченных оккупантами территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

4. Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение.

Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

5. Если будет назначена повторная процедура голосования, переселенец должен вновь пройти вышеуказанную процедуру.

Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

Напомним, что право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения 18 лет.

Как сообщалось ранее, аналитик гражданской сети "Опора" заявил о существовании рисков возможного срыва президентских и парламентских выборов-2019 на подконтрольном Донбассе. 

Также мы писали о том, как и почему молодежь с Донбасса будет выбирать президента Украины.

Напомним, ранее Styler подготовил детальную инструкцию, как голосовать на выборах без местной прописки.

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