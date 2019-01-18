"Даже не обсуждается": как и почему молодежь с Донбасса будет выбирать президента

Фото: коллаж РБК-Украина

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

После того как правительство упростило возможность голосования для жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей на выборах президента Украины, журналисты спросили у молодежи с Востока, планируют ли они голосовать и по каким критериям намерены выбирать. Многие из опрошенных живут со статусом внутренне перемещенного лица, отмечает "Радио Свобода".

Юлия из временно оккупированного н.п. Ровеньки в Луганской области рассказала, что думает принимать участие в голосовании.

"Считаю, что мой голос имеет ценность, и я хочу влиять им на будущее своего государства. Выбираю по программе предвыборной с репутацией незапятнанной, по образованию и прошлым поступкам в политике", - сказала она.

Эвелина из освобожденного Славянска в Донецкой области решительно настроена идти на выборы, "это даже не обсуждается".

"Даже если перечень кандидатов не совсем меня устраивает, все равно выберу человека, программа которого мне больше всего импонирует. Чтобы использовать свой шанс повлиять на судьбу страны. Буду руководствоваться исключительно программой, но важен также внутренний стержень человека", - отметила она.

Виктория из оккупированного Донецка рассказала, что решила идти на выборы, чтобы "выполнить свой гражданский долг и ввести свой голос к выбору будущего президента".

"Буду выбирать, опираясь на то, что уже сделал кандидат, а не на то, что он обещает в своей кампании", - рассказала девушка.

Елизавета из подконтрольного правительству Курахово в Донецкой области также идет - она считает это своим долгом: "Кандидата буду избирать по принципу того, что думаю о его политической деятельности и программе".

Полина из оккупированного Луганска призналась, что еще не решила идти, просто потому что еще не выбрала, за кого голосовать.

"Если буду сомневаться во всех, просто не пойду на выборы. Но думаю, что выбирать надо, учитывая то, хорошая ли у него предвыборная программа, сделал ли что-то уже для страны или пока только обещания", - сказала она.

Фото: Украинские студенты

Олеся из Донецка также идет, и считает это гражданским долгом.

"Конечно, детально ознакомилась с биографией каждого кандидата, его политической деятельностью в течение всех лет", - говорит девушка.

Васелиса из Донецка идет, потому что "это ее право избирать президента и обязанность каждого гражданина".

"Считаю, что, независимо от того, за кого ты голосуешь, важно прийти и сделать свой выбор как добросовестному человеку. Относительно критериев выбора, то, пожалуй, пока трудно сказать, ведь не все кандидаты до сих пор известны и представили свою программу. Скорее всего, буду выбирать того, кто станет наиболее убедительным и точным в своих высказываниях, будет иметь точные планы и их дедлайны, а не будет популистом, не будет разводить демагогию и предлагать заоблачные цели", - поделилась она своими критериями при выборе.

Ирина из свободной Константиновки в Донецкой области рассказала, что голосовать обязательно будет:

"Для того, чтобы иметь право критиковать власть, требовать определенных шагов, необходимо в первую очередь принимать участие в выборах. Таким образом мы ответственны за ситуацию в стране. О критериях сказать несколько сложнее. Для начала хотелось бы ознакомиться с предвыборными программами и понять, насколько их обещания возможны к выполнению. Также важна репутация каждого в политике, бизнесе", - отметила она.

Фото: radiosvoboda.org

Как сообщалось ранее, в Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий рассказали, каким образом жители временно оккупированных территорий смогут проголосовать на президентских выборах в 2019 году.

Также мы писали, что аналитик гражданской сети "Опора" заявил о существовании рисков возможного срыва президентских и парламентских выборов-2019 на подконтрольном Донбассе.

Напомним, Styler подготовил детальную инструкцию, как голосовать на выборах без местной прописки.