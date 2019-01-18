"Навіть не обговорюється": як і чому молодь з Донбасу обиратиме президента

Фото: колаж РБК-Україна

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року

Після того як уряд спростив можливість голосування для жителів непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей на виборах президента України, журналісти запитали у молоді зі Сходу, чи планують вони голосувати і за якими критеріями мають намір обирати. Багато з опитаних живуть зі статусом внутрішньо переміщеної особи, зазначає "Радіо Свобода".

Юлія з тимчасово окупованої н.п. Ровеньки Луганській області розповіла, що думає брати участь у голосуванні.

"Вважаю, що мій голос має цінність, і я хочу впливати на майбутнє своєї держави. Обираю за програмою передвиборчою, з репутацією незаплямованою, за освітою і минулими вчинки в політиці", - сказала вона.

Евеліна зі звільненого Слов'янська Донецької області рішуче налаштована йти на вибори, "це навіть не обговорюється".

"Навіть якщо перелік кандидатів не зовсім мене влаштовує, все одно виберу людину, програма якої мені найбільше імпонує. Щоб використати свій шанс вплинути на долю країни. Керуватимуся виключно програмою, але важливий також внутрішній стержень людини", - зазначила вона.

Вікторія з окупованого Донецька розповіла, що вирішила йти на вибори, щоб "виконати свій громадянський обов'язок і ввести свій голос до вибору майбутнього президента".

"Буду обирати, спираючись на те, що вже зробив кандидат, а не на те, що він обіцяє у своїй кампанії", - розповіла дівчина.

Єлизавета з підконтрольного уряду Курахове Донецької області також йде - вона вважає це своїм обов'язком: "Кандидата обиратиму за принципом того, що думаю про його політичну діяльність і програму".

Поліна з окупованого Луганська зізналася, що ще не вирішила йти, просто тому що ще не вибрала, за кого голосувати.

"Якщо буду сумніватись у всіх, то просто не піду на вибори. Але думаю, що обирати треба, зважаючи на те, чи хороша у нього передвиборча програма, зробив він щось вже для країни чи поки лише обіцянки", - сказала вона.

Фото: Українські студенти

Олеся з Донецька також йде, і вважає це громадянським обов'язком.

"Звичайно, детально ознайомилася із біографією кожного кандидата, його політичною діяльністю протягом всіх років", - каже дівчина.

Васеліса з Донецька йде, тому що "це її право обирати президента і обов'язок кожного громадянина".

"Вважаю, що, незалежно від того, за кого ти голосуєш, важливо прийти й зробити свій вибір як сумлінній людині. Щодо критеріїв вибору, то, мабуть, поки що важко сказати, адже не всі кандидати досі відомі та представили свою програму. Швидше за все, обиратиму того, хто стане найбільш переконливим та точним у своїх висловлюваннях, матиме точні плани та їхні дедлайни, а не буде популістом, не розводитиме демагогію та пропонувати захмарні цілі", - поділилася вона своїми критеріями при виборі.

Ірина з вільної Костянтинівки в Донецькій області розповіла, що голосувати обов'язково буде:

"Для того, щоб мати право критикувати владу, вимагати певних кроків, необхідно в першу чергу брати участь у виборах. Таким чином ми відповідальні за ситуацію в країні. Про критерії сказати трохи складніше. Для початку хотілося б ознайомитись з передвиборчими програмами і зрозуміти, наскільки їхні обіцянки можливі до виконання. Так само важлива репутація кожного в політиці, бізнесі", - зазначила вона.

Фото: radiosvoboda.org

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій розповіли, яким чином мешканці тимчасово окупованих територій зможуть проголосувати на президентських виборах в 2019 році.

Також ми писали, що аналітик громадянської мережі "Опора" заявив про існування ризиків можливого зриву президентських і парламентських виборів-2019 на підконтрольному Донбасі.

Нагадаємо, Styler підготував детальну інструкцію, як голосувати на виборах без місцевої прописки.