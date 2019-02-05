Выборы-2019: как переселенцы смогут выбрать президента (видео)

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Для участия в голосовании на выборах президента, которые состоятся 31 марта, внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны обратиться с заявлением в отделения органов Госреестра избирателей Украины и указать адрес избирательного участка, где человек желает проголосовать.

На сайте МинВОТ опубликован разъяснительный видеоролик о необходимых шагах для реализации избирательного права.

1. Необходимо лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав.

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2. Нужно написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования.

3. Те, чей избирательный адрес находится на захваченных оккупантами территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

4. Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение.

5. Если будет назначена повторная процедура голосования, переселенец должен вновь пройти вышеуказанную процедуру.

Напомним, что право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения 18 лет.

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