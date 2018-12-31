Выглянет солнце: синоптики рассказали о погоде 1 января

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-УКраина)

В некоторых областях ожидаются обильные осадки

В первый день 2019 года во многих областях Украины будет ясная и сухая погода, осадки ожидаются толькона севере и западе страны. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на востоке Украины 1 января ожидается сухая и морозная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться от -2 до -6 градусов. Ночью похолодает. В Донецкой и Луганской областях ожидается до -7 -8 градусов, в Харькове до -12 градусов, в Днепре -9 -11 градусов.

На юге будет облачно, с прояснениями, осадки не прогнозируются. Днем в Одессе +2 +4 градуса, в Николаеве +2 градуса, в Херсоне +3 градуса. Ночная температура в регионе опустится до -2 -4 градусов.

В Крыму солнечно, без осадков. Днем +2 +4 градуса, ночью от -1 до -3 градусов.

В северных областях возможен дождь, местами со снегом. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью от -6 до -8 градусов.

На западе будет пасмурно, почти во всех областях синоптики прогнозируют дождь, местами сильный дождь с мокрым снегом. Дневная температура воздуха от 0 до +3 градусов. Ночью ожидается от -1 до -5 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются. Днем будет солнечно. Температура воздуха от 0 до +2 градусов, ночью похолодает, -3 -5 градусов.

В столице 1 января будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Ночью температура опустится до -2 -4 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики пообещали украинцам аномальную погоду в январе.

А также рассказывали о том, что синоптик дала подробный прогноз на новогоднюю ночь и первые дни января.