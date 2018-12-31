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Вигляне сонце: синоптики розповіли про погоду 1 січня

STYLERЖиття    31.12.2018 - 21:03
Вигляне сонце: синоптики розповіли про погоду 1 січня
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях очікуються рясні опади

У перший день 2019 року в багатьох областях України буде ясна та суха погода, опади очікуються тільки на півночі і заході країни. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, на сході України 1 січня очікується суха і морозна погода. Денна температура повітря коливатиметься від -2 до -6 градусів. Вночі похолодає. У Донецькій і Луганській областях очікується до -7 -8 градусів, в Харкові до -12 градусів, у Дніпрі -9 -11 градусів.

На півдні буде хмарно, з проясненнями, опади не прогнозуються. Вдень в Одесі +2 +4 градуси, у Миколаєві +2 градуси, у Херсоні +3 градуси. Нічна температура в регіоні опуститься до -2 -4 градусів.

У Криму сонячно, без опадів. Вдень +2 +4 градуси, вночі від -1 до -3 градусів.

У північних областях можливий дощ, місцями зі снігом. Вдень повітря прогріється до +2 градусів, вночі від -6 до -8 градусів.

На заході буде похмуро, майже у всіх областях синоптики прогнозують дощ, місцями сильний дощ з мокрим снігом. Денна температура повітря від 0 до +3 градусів. Вночі очікується від -1 до -5 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються. Вдень буде сонячно. Температура повітря від 0 до +2 градусів, вночі похолодає, -3 -5 градусів.

У столиці 1 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +2 градусів. Вночі температура опуститься до -2 -4 градусів.

Вигляне сонце: синоптики розповіли про погоду 1 січня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики пообіцяли українцям аномальну погоду в січні.

А також розповідали про те, що синоптик дала докладний прогноз на новорічну ніч і перші дні січня.

Погода на Новий рік: синоптик дала детальний прогноз Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у січні
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