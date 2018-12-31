Погода на Новый год: синоптик дала подробный прогноз

Коллаж РБК-Украина

В первые дни января ожидается существенное изменение погоды

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ожидается в новогоднюю ночь, а также в первые дни 2019 года. Свой прогноз она опубликовала на странице в Facebook.

Синоптик сообщила, что холодно будет только на востоке и северо-востоке Украины, а в остальных регионах температура будет около нуля или пару градусов мороза. Также Диденко рассказала, в каких регионах в новогоднюю ночь могут пройти осадки.

"В новогоднюю ночь в большинстве областей Украины температура воздуха составит -1 -6 градусов, на западе и крайнем юге местами около нуля. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской областях ожидается -8 -14 градусов. Небольшой снег или мокрый снег вероятен на западе, севере и в Луганской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории – без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на западе под утро усилится до 7-12 м/с", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В первый день 2019 года, по прогнозу Диденко, возможен снег, а также небольшое повышение температуры воздуха.

"Днем 1 января. Небольшой снег возможен в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областях, а также местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном – облачно и сухо. Температура днем 1 января 0 +4 градуса, на Левобережье 0 -4 градуса, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -3 -6 градусов", - отметила синоптик.

В столице в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз и под утро выпадет немного снега.

"В Киеве в новогоднюю ночь -2 -4 градуса, есть вероятность небольшого снега, однако скорее во второй половине ночи или под утро. Кто собирается встречать Новый год на улице – одевайтесь теплее, потому что, даже если не будет осадков, влажность все равно высокая. И поэтому ощущения будут как на -4 -7 градусов. Скользко!" – предупредила Диденко.

Она сообщила, что в Киеве 1 января будет идти небольшой мокрый снег, а температура будет 0 +1 градус.

Также Диденко рассказала, какая погода ожидается в первые дни января.

"2 января в Украине станет больше осадков, ветер усилится. 3 января в Украину придет похолодание", - добавила синоптик и поздравила украинцев с наступающим Новым годом.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в последний день года Украину ждет мерзкая погода.

А также рассказывали о том, что синоптики рассказали, когда в январе ожидается больше всего снега.