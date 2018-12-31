Погода на Новий рік: синоптик дала детальний прогноз

Колаж РБК-Україна

В перші дні січня очікується істотна зміна погоди

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода очікується в новорічну ніч, а також у перші дні 2019 року. Вона опублікувала свій прогноз на сторінці Facebook.

Синоптик повідомила, що холодно буде тільки на сході і північному сході України, а в інших регіонах температура буде близько нуля або пару градусів морозу. Також Діденко розповіла, в яких регіонах в новорічну ніч можуть пройти опади.

"У новорічну ніч у більшості областей України температура повітря складе -1 -6 градусів, на заході та крайньому півдні місцями близько нуля. У Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській областях очікується -8 -14 градусів. Невеликий сніг або мокрий сніг імовірний на заході, півночі і в Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. На решті території – без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на заході під ранок посилиться до 7-12 м/с", - написала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У перший день 2019 року, за прогнозом Діденко, можливий сніг, а також невелике підвищення температури повітря.

"Вдень 1 січня. Невеликий сніг можливий у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій областях, а також місцями на заході України і в Луганській області. Але в основному – хмарно і сухо. Температура вдень 1 січня 0 +4 градуси, на Лівобережжі 0 -4 градуси, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Полтавській областях -3 -6 градусів", - зазначила синоптик.

У столиці в новорічну ніч очікується невеликий мороз і під ранок трохи випаде снігу.

"У Києві в новорічну ніч -2 -4 градуси, є ймовірність невеликого снігу, проте швидше у другій половині ночі або під ранок. Хто збирається зустрічати Новий рік на вулиці – одягайтеся тепліше, тому що, навіть якщо не буде опадів, вологість однаково висока. І тому відчуття будуть як на -4 -7 градусів. Слизько!" – попередила Діденко.

Вона повідомила, що в Києві 1 січня йтиме невеликий мокрий сніг, а температура буде 0 +1 градус.

Також Діденко розповіла, яка погода очікується в перші дні січня.

"2 січня в Україні стане більше опадів, вітер посилиться. 3 січня в Україну прийде похолодання", - додала синоптик і привітала українців з наступаючим Новим роком.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в останній день року на Україну чекає мерзенна погода.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, коли в січні очікується найбільше снігу.