В последний день года Украину ждет мерзкая погода

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По всей территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя и тумана

2018 год завершается влажной погодой - повсюду мокрый снег, дожди, туман и облачность. Такой прогноз на последний день уходящего года дала украинцам народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Что касается осадков на территории Украины, синоптик говорит, что "сухих" регионов завтра, 31 декабря - не будет.

В западных областях будет сыпать снег и идти дождь. На севере - местами небольшой снег или просто густая облачность. На Востоке - местами будет идти небольшой снег. В Херсонской области, Запорожье и в Крыму - местами дождь или морось.

В центральных областях, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях - также возможны небольшие осадки. Там где их не будет - небо будет затянуто облаками, а земля - туманами.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Температура воздуха разбежится по предновогодних "закупах", прогнозирует Диденко.

Завтра на Западе будет от -1 до +3 градусов, на Севере - от -1 до -6 градусов, в Сумской области будет еще холоднее - до -9 градусов.

На Востоке Украины - от 0 до -4 градусов, лишь в Харьковской области будет морознее - от -4 до -7 градусов.

В Центре ожидается от 0 до -5 градусов мороза, в Винницкой области - до +1 градуса, а в южных областях - от 0 до +5 градусов.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 31 декабря согласно прогнозу народного синоптика будет облачно, сыро, без существенных осадков. Ближайшей ночью - от -3 до -6 градусов, днем ожидается от 0 до -2 градусов мороза.

Синоптик пожелала украинцам результативной уборки, стирки, свежих мандарин, твердых соленых огурчиков, кременчугской докторской колбасы, вкусной селедки.

Наталья Диденко напомнила "не забыть выбросить игрушечных собачек, чтобы освободить место для игрушечных свинок".

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали о погоде на Новый год: синоптик предупреждает про "температурные качели".

Также мы сообщали, что в Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра.

Ранее мы делали фотоподборку Украины в снежном плену.