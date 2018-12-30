ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В останній день року Україна чекає мерзенна погода

STYLERЖиття    30.12.2018 - 20:31
В останній день року Україна чекає мерзенна погода
Ілюстративне фото (pixabay.com)

По всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу, дощу та туману

2018 рік завершується вологою погодою - всюди мокрий сніг, дощі, туман і хмарність. Такий прогноз на останній день 2018 року дала українцям народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Щодо опадів на території України, каже синоптик, що "сухих" регіонів завтра, 31 грудня не буде.

У західних областях буде сипати сніг і йти дощ. На півночі - місцями невеликий сніг або просто густа хмарність. На Сході - місцями йтиме невеликий сніг. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму - місцями дощ чи мряка.

В центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині - також можливі невеликі опади. Там де їх не буде - небо буде затягнуте хмарами, а земля - туманами.

В останній день року Україна чекає мерзенна погода

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Температура повітря розбіжиться по передноворічних "закупах", прогнозує Діденко.

Завтра на Заході - від -1 до +3 градусів, на Півночі - від -1 до -6 градусів, у Сумській області буде ще холодніше - до -9 градусів.

На Сході України - від 0 до -4 градусів, лише на Харківщині буде морозніше - від -4 до -7 градусів.

У Центрі очікується від 0 до -5 морозу, на Вінниччині до +1 градуса, а в південних областях - від 0 до +5 градусів.

В останній день року Україна чекає мерзенна погода

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

В Києві 31 грудня за прогнозом народного синоптика буде хмарно, вогко, без істотних опадів. Найближчої ночі - від -3 до -6 градусів, вдень очікується від 0 до -2 градусів морозу.

Синоптик побажала українцям результативного прибирання, прання, свіжих мандарин, твердих солоних огірочків, кременчуцької докторської ковбаси, смачною оселедця.

Наталка Діденко нагадала "не забути викинути іграшкових собачок, щоб звільнити місце для іграшкових свинок".

В останній день року Україна чекає мерзенна погода

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про погоду на Новий рік: синоптик попереджає про "температурні гойдалки".

Також ми повідомляли, що у Карпатах висота сніжного покриву досягає одного метра.

Раніше ми робили фотопідбірку України у сніговому полоні.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у січні Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Новини України Гідрометцентрдиденко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся