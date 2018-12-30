В останній день року Україна чекає мерзенна погода

Ілюстративне фото (pixabay.com)

По всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу, дощу та туману

2018 рік завершується вологою погодою - всюди мокрий сніг, дощі, туман і хмарність. Такий прогноз на останній день 2018 року дала українцям народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Щодо опадів на території України, каже синоптик, що "сухих" регіонів завтра, 31 грудня не буде.

У західних областях буде сипати сніг і йти дощ. На півночі - місцями невеликий сніг або просто густа хмарність. На Сході - місцями йтиме невеликий сніг. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму - місцями дощ чи мряка.

В центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині - також можливі невеликі опади. Там де їх не буде - небо буде затягнуте хмарами, а земля - туманами.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Температура повітря розбіжиться по передноворічних "закупах", прогнозує Діденко.

Завтра на Заході - від -1 до +3 градусів, на Півночі - від -1 до -6 градусів, у Сумській області буде ще холодніше - до -9 градусів.

На Сході України - від 0 до -4 градусів, лише на Харківщині буде морозніше - від -4 до -7 градусів.

У Центрі очікується від 0 до -5 морозу, на Вінниччині до +1 градуса, а в південних областях - від 0 до +5 градусів.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

В Києві 31 грудня за прогнозом народного синоптика буде хмарно, вогко, без істотних опадів. Найближчої ночі - від -3 до -6 градусів, вдень очікується від 0 до -2 градусів морозу.

Синоптик побажала українцям результативного прибирання, прання, свіжих мандарин, твердих солоних огірочків, кременчуцької докторської ковбаси, смачною оселедця.

Наталка Діденко нагадала "не забути викинути іграшкових собачок, щоб звільнити місце для іграшкових свинок".

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про погоду на Новий рік: синоптик попереджає про "температурні гойдалки".

Також ми повідомляли, що у Карпатах висота сніжного покриву досягає одного метра.

Раніше ми робили фотопідбірку України у сніговому полоні.