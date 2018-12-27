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Украина в снежном плену: впечатляющие фото и видео

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 10:51

Видео: YouTube/ГСЧС в Сумской области

На протяжении последних суток специалисты ГСЧС вытянули из снежных ловушек более несколько сотен автомобилей и спасли несколько десятков человек. Завораживающие фото спасатели разместили на своем официальном сайте.

Видео: YouTube/ГСЧС в Сумской области

Стихия бушевала на территории большинства областей Украины, но самая сложная ситуация отмечалась в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях, где за сутки выпало более 30 сантиметров снега.

Видео: YouTube/ГСЧС в Полтавской области

Кроме того, погодные условия усложнялись сильным порывистым ветром до 20 м/секунду, что создавало на дорогах дополнительные трудности в виде сугробов до полутора метров высотой.

За ночь часть трасс было расчищено и ограничения были сняты почти во всех областях, кроме Полтавской. Там ситуация пока остается самой сложной.

Специалисты ГСЧС предупреждают, что 27 декабря во многих областях синоптики прогнозируют снег, местами очень сильный, а также порывы ветра до 15-20 м/секунду.

На дорогах Украины гололедица. Температура воздуха от -4 до -10 градусов.

 

Фото: ГСЧС

Также синоптики предупреждают о том, что в горах Львовской области, а также в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно схождение лавин. Снеголавинной опасности присвоило 3 уровень.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

А также сообщали о том, что спасатели нашли в Карпатах троих заблудившихся туристов.

Из-за непогоды без света остаются около сотни населенных пунктов Чечеткин сообщил, что ограничение движения в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях до сих пор действуют
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