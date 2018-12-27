Україна у сніговому полоні: вражаючі фото і відео

Відео: YouTube/ДСНС в Сумській області

Протягом останньої доби фахівці ДСНС витягли зі снігових пасток понад кілька сотень автомобілів і врятували кілька десятків людей. Вражаючі фото рятувальники розмістили на своєму офіційному сайті.

Відео: YouTube/ДСНС в Сумській області

Стихія вирувала на території більшості областей України, але найскладніша ситуація відзначалася в Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Чернігівській областях, де за добу випало понад 30 сантиметрів снігу.

Відео: YouTube/ДСНС в Полтавській області

Крім того, погодні умови ускладнювалися сильним поривчастим вітром до 20 м/секунду, що створювало на дорогах додаткові труднощі у вигляді кучугур до півтора метрів заввишки.

За ніч частину трас було розчищено та обмеження були зняті майже у всіх областях, крім Полтавської. Там ситуація поки що залишається складною.

Фахівці ДСНС попереджають, що 27 грудня в багатьох областях синоптики прогнозують сніг, місцями дуже сильний, а також пориви вітру до 15-20 м/секунду.

На дорогах України ожеледиця. Температура повітря від -4 до -10 градусів.

Фото: ДСНС

Також синоптики попереджають про те, що у горах Львівської області, а також в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей можливе сходження лавин. Сніголавиній небезпеці присвоїли 3 рівень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що синоптик попередила українців про погіршення погодних умов.

А також повідомляли про те, що рятувальники знайшли в Карпатах трьох заблукалих туристів.