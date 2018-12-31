Весьма разнообразно: синоптики уточнили прогноз на 31 декабря

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве прогнозируется от -7 до -5 градусов

Погода в последний день 2018 года будет сильно разниться в зависимости от области Украины, поэтому украинцев ожидает разнообразие. Об этом информирует директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Погода УНИАН.

Жителям западных регионов рекомендуют готовиться к дождям в новогоднюю ночь, температура воздуха в этот день будет выше 0 градусов.

На Севере ночью осадков не ожидается, температура составит от -8 до -3 градусов. 1-го января 2019 припорошит мокрым снегом, который днем сменит дождливая погода. Столбик термометра составит от +2 до +3 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По данным Укргидрометцентра, на Востоке новогодняя ночь пройдет без снега и дождя. В ночное время температура воздуха составит от -9 до -4 градусов, а днем будет достигать -5 градусов.

В Южной части Украины ночью температура будет колебаться от 1 до -6 градусов мороза, днем столбик термометра составит от 0 градусов, без осадков.

В столице в новогоднюю ночь прогнозируют от -7 до -5 градусов с повышением температуры воздуха к утру -3...-2 градусов. Осадки не ожидаются.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Утром 1 января 2019 года в Киеве пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Ожидается, что температура воздуха составит в дневное время до +3 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода на новогодние праздники.

Мы писали, что в последний день года Украину ждет мерзкая погода. 2018 год завершается влажной погодой - повсюду мокрый снег, дожди, туман и облачность.

Мы сообщали, что синоптики рассказали, когда в январе ожидается больше всего снега.