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Досить різноманітно: синоптики уточнили прогноз на 31 грудня

STYLERЖиття    31.12.2018 - 08:47
Досить різноманітно: синоптики уточнили прогноз на 31 грудня
Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві прогнозується від -7 до -5 градусів

Погода в останній день 2018 року буде сильно відрізнятися в залежності від області України, тому українців очікує різноманіття. Про це інформує директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє Погода УНІАН.

Жителям західних регіонів рекомендують готуватися до дощів в новорічну ніч, температура повітря в цей день буде вище 0 градусів.

На Півночі вночі опадів не очікується, температура становитиме від -8 до -3 градусів. 1-го січня 2019 припорошить мокрим снігом, який вдень змінить дощова погода. Стовпчик термометра складе від +2 до +3 градусів.

Досить різноманітно: синоптики уточнили прогноз на 31 грудняІлюстративне фото (pixabay.com)

За даними Укргідрометцентру, на Сході новорічна ніч пройде без снігу і дощу. Вночі температура повітря складе від -9 до -4 градусів, а вдень сягатиме -5 градусів.

У Південній частині України вночі температура коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень стовпчик термометра складе від 0 градусів, без опадів.

У столиці в новорічну ніч прогнозують від -7 до -5 градусів з підвищенням температури повітря до ранку -3...-2 градусів. Опади не очікуються.

Досить різноманітно: синоптики уточнили прогноз на 31 грудняІлюстративне фото (pixabay.com)

Вранці 1 січня 2019 року в Києві піде мокрий сніг, що переходить у дощ. Очікується, що температура повітря становитиме вдень до +3 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода на новорічні свята.

Ми писали, що в останній день року на Україну чекає мерзенна погода. 2018 рік завершується вологою погодою - всюди мокрий сніг, дощі, туман і хмарність.

Ми повідомляли, що синоптики розповіли, коли в січні очікується найбільше снігу.

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