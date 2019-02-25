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Выгнали раздетых детей на мороз: украинские чиновники вляпались в скандал

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 10:12
Выгнали раздетых детей на мороз: украинские чиновники вляпались в скандал
Коллаж РБК-Украина

Чиновники Николаевской обладминистрации подверглись серьезной критике

Чиновники Николаевской обладминистрации вляпались в скандал и подверглись серьезной критике после того, как во время "ознакомления с творческими достижениями" города Баштанка их на морозе показательно приветствовали полураздетые дети. Соответствующие снимки опубликованы на сайте Баштанского горсовета.

Фото с мероприятия поражают. На них видно, что чиновники смотрят выступление легко одетых детей, однако сами не снимают верхнюю одежду. К тому же, очевидцы утверждают, что помещение плохо отапливается.

 

Фото: (http://bashtanka.org.ua)

На данную ситуацию обратил внимание и глава ОГА Алексей Савченко, опубликовав соответствующий пост в соцсети Facebook.

"Более чем два года назад я запретил устраивать "советчину" на мероприятиях, в которых принимает участие руководство Николаевской областной государственной администрации. Спасибо за то, что меня, как председателя ОГА, услышали и лишили возможности наблюдать за подобными представлениями собственными глазами. Но, как я вижу, некоторые деятели никак не могут избавиться от "совковых привычек" и продолжают радовать себя такими "сценками". Ну что же, хорошо. Придется объяснить еще раз", - прокомментировал он.

Выгнали раздетых детей на мороз: украинские чиновники вляпались в скандалСкриншот поста: (facebook.com/O.Savchenko)

Напомним, что в частной школе Одессы детей учат силой.

Мы писали, что в Киеве разгорелся громкий скандал из-за того, что сектанты ходят по школам и проводят детям лекции.

Ранее сообщалось о том, что родителям грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей из-за того, что их 11-летний сын ночевал в заброшенном авто.

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