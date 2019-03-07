Выпала из окна 11-го этажа: появились новые детали трагедии в Одессе

Родственники погибшей девушки уверены, что она не могла покончить жизнь самоубийством

Молодая девушка выпала из окна 11-го этажа в Одессе на улице Генерала Бочарова 2 марта, около 12 часов ночи. Родственники отказываются верить, что 20-летняя Кристина могла покончить жизнь самоубийством. Они отмечают, что на теле девушки были обнаружены следы, которые подтверждают их догадку. Об этом написала на своей странице в Facebook Мария Бодяк.

Бодяк рассказала, что по словам парня Кристины, она сама выпрыгнула из окна. Но на шее у погибшей были следы от удушья, на лице синяки, ребра сломаны, на правой руке укус и сбиты все костяшки на пальцах.

Кристина Бабенко погибла в Одессе 2 марта (фото: facebook.com/Мария Бодяк)

В заключении судмедэкспертизы указано, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Также родственников смущает то, что следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний. Они считают, что Кристина не могла совершить самоубийство и просят помочь разобраться в этом деле.

В комментариях к посту Марии Бодяк написали, что травмы девушка могла получить в результате падения с высоты 11-го этажа. Она могла при падении травмироваться об кондиционеры или другие конструкции.

Также в комментариях советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что на данный момент проводится расследование и выясняются все обстоятельства гибели Кристины Бабенко.

"По данному факту 2 марта было начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Учитывая запрет на нарушение тайны следствия, и из того, что можно обнародовать публично, могу сообщить следующее. В настоящее время, на основании судмедэкспертизы, показаний свидетелей, результатов допроса судмедэксперта, можно утверждать, что следов борьбы на теле погибшей нет, телесные повреждения характерны для падения с большой высоты, и от соприкосновения с блоком кондиционера на своем последнем смертельном пути к земле. Вместе с тем проверяются все возможные версии и обстоятельства происшествия, в том числе, не стала ли несчастная девушка жертвой насилия", - написал он.

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