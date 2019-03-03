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В Днепре при загадочных обстоятельствах скончался мужчина в электричке

STYLERЖизнь    03.03.2019 - 11:26
В Днепре при загадочных обстоятельствах скончался мужчина в электричке
Фото: РБК-Украина

В скором времени его родственников оповестят о кончине

2 марта в электричке в Днепре скончался мужчина. Что стало причиной смерти - неизвестно, детали трагедии выясняют правоохранители. Об этом сообщает "Информатор".

Около 19:00 в полицию поступил вызов о том, что на железнодорожной станции Игрень умер мужчина. Как позже выяснилось, он скончался еще в электричке. На место вызвали полицию, следователя и судмедэкспертов. 

Правоохранители сообщили, что мужчина ехал по своим делам, однако внезапно ему стало плохо - он скончался на месте. Со временем это заметили другие пассажиры, но оказывать помощь уже было поздно.

 

Фото: (dp.informator.ua)

77-летнего мужчину достали из вагона. Умершего опознали, в скором времени его родственников оповестят о кончине.

Напомним, что в Виннице 37-летний военный покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке он обвинял во всем бывшую жену Марию. Утверждал, что она лишила его родительских прав и морила судами на дополнительные расходы на ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний мужчина.

А также рассказывали о том, что полиция смогла установить личность подростка, которого обнаружили привязанным к мосту в Покровске.

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