Самоубийство военного в Виннице: детали шокирующего инцидента

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Мужчина оставил предсмертную записку

В Виннице 37-летний военный покончил жизнь самоубийством. Что стало причиной неизвестно, это установит следствие. По мнению руководителя ОО воинов-побратимов "Никто, кроме нас" Романа Смешного, военный совершил суицид по причине вьетнамского синдрома. Об этом информирует 33kanal.

Когда воины, вернувшись из передовой, впадают в отчаяние и депрессию, оставаясь наедине со своими проблемами, они могут покончить жизнь самоубийством.

Трагедия, которая произошла в Виннице, не может оставить равнодушным. На прошлой неделе семья Люльчаков похоронила своего 36-летнего сына Алексея, которого накануне нашли повешенным. Возле тела лежала предсмертная записка.

Фото: (33kanal)

Есть предположения, что Мария прибегла к услугам гадалок. После этого у него и законной жены начались скандалы, которые, к сожалению, в конце концов закончились разводом. Алексей помогал материально сыну. Мария сразу стала жить с ним у его родителей. Никто из них уже не работал.

Вскоре супруги узнали, что ждет ребенка. Беременность проходила хорошо, но врачи советовали делать кесарево сечение, ведь дадут о себе знать травмы, полученные во время аварии. Но Мария отказалась и врезультате мальчик родился с ДЦП.

Семейная жизнь тоже не складывалось, а Алексея просто выгнали. Сначала он боялся сказать родителям правду, даже ночевал в гараже определенное время. А тогда выселил квартирантов и заехал к себе. Делал бригадиром на стройке. Нашел другая любовь, взял женщину с ребенком. Но после развода Мария не оставляла мужа в покое.

В предсмертной записке он обвинял во всем бывшую жену Марию. Утверждал, что она лишила его родительских прав, морила судами на дополнительные расходы на ребенка.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что пока открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство". После проведения всех экспертиз будут результаты. Следствие продолжается.

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