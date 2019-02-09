ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний мужчина (видео)

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 14:43

Видео: (YouTube/informator.ua)

В ночь на 9 февраля в Киеве по улице Павла Чубинского,10 при загадочных обстоятельствах скончался мужчина. Тело обнаружили во дворе возле лавочки. Об этом сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, прохожие увидели мужчину и тотчас вызвали медиков. Однако врачи оказались бессильны в данной ситуации, им лишь оставалось констатировать смерть.

 

Фото: (informator.ua)

Внешних следов насильственной смерти на теле экспертам обнаружить не удалось. А что именно стало причиной смерти остается тайной. Также отмечается, что местные жители умершего не знают.

Есть предположение, что он не проживал по указанному адресу. Однако полицейские уверены, что мужчина не бездомный. На вид погибшему 30-35 лет, личность установить не удалось. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, что в Харькове в квартире жилого дома был обнаружен труп девушки. Погибшей оказалась студентка из Индии, ей было 19 лет. Согласно предварительным данным, она совершила самоубийство.

Также мы писали о том, что 29 января в Киеве в заливе Собачье устье на улице Приречной в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили тело мужчины подо льдом. Им оказался Вадим Бизюков, который пропал 25 декабря

Держит небо над нами: умер ветеран АТО с позывным Ронин (фото) В Украине с начала 2019 от кори умерли 7 украинцев
Новости Украины смерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь