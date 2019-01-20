Уехал на такси месяц назад: в Киеве ищут таинственно пропавшего парня

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек сел в такси и не вернулся

В Киеве около месяца разыскивается Бизюков Вадим Викторович, который пропал после поездки в такси. Молодой человек 1994-го года рождения сел в автомобиль такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в, но до конечной остановки так и не доехал. Родственники пропавшего парня объявили его в розыск, рассказывает Информатор.

Последний раз Вадим давал о себе знать 25 декабря, когда вышел с работы. Он сел в такси и с тех пор о нем больше ничего не слышно, рассказывают родственники пропавшего парня.

Приметы: высокий, около 185-190 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черный пуховик, черную шапку, джинсы и синие ботинки.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении парня, звоните по номеру: (093) 580-03-83 (Владимир).

Бизюков Вадим (фото: facebook.com)

Как сообщалось ранее, 10 января в Киеве из воинской части на Подоле вышел Виктор Шадрин, однако дома до сих пор так и не появился.

Напомним, что летом по дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Сергей Кузнецов.

Также мы писали, что недавно стала известна причина, по которой пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец может не вернуться домой.