Поїхав на таксі місяць тому: у Києві шукають таємничо зниклого хлопця

Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік сів у таксі і не повернувся

У Києві близько місяця розшукується Бізюков Вадим Вікторович, який зник після поїздки в таксі. Молодий чоловік 1994-го року народження сів у автомобіль таксі біля "Епіцентру" за адресою вулиця Берковецкая, 6в, але до кінцевої зупинки так і не доїхав. Родичі зниклого хлопця оголосили його в розшук, розповідає Інформатор.

Останній раз Вадим давав про себе знати 25 грудня, коли вийшов з роботи. Він сів у таксі і з тих пір про нього нічого не чутно, розповідають родичі зниклого хлопця.

Прикмети: високий, близько 185-190 сантиметрів, середньої статури. Був одягнений у чорний пуховик, чорну шапку, сині джинси і черевики.

Якщо у вас є інформація про можливе місцезнаходження хлопця, телефонуйте за номером: (093) 580-03-83 (Володимир).

Бізюков Вадим (фото: facebook.com)

Як повідомлялося раніше, 10 січня в Києві з військової частини на Подолі вийшов Віктор Шадрін, однак вдома досі так і не з'явився.

Нагадаємо, що влітку по дорозі із зони ОНС в навчальний центр в Десні пропав 31-річний військовослужбовець Сергій Кузнєцов.

Також ми писали, що недавно стала відома причина, з якої зниклий 30 років тому в Афганістані українець може не повернутися додому.