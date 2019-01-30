В Киеве рыбаки подо льдом нашли труп парня, который пропал месяц назад

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

25 декабря он сел в такси и не вернулся

Во вторник, 29 января, в Киеве около 19:00 в заливе Собачье устье, на улице Приречной в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили тело мужчины подо льдом. Им оказался Вадим Бизюков, который пропал 25 декабря. Об этом сообщил "Информатор".

Прибывшие спасатели ГСЧС вскрыли лед при помощи специнструмента, один из них погрузился в воду в гидрокостюме и достал труп парня. Его сразу же удалось опознать, поскольку в кармане у него были водительские права на имя Бизюкова Вадима Викторовича.

Последний раз он выходил на связь 25 декабря 2018 года. Парень вышел с работы и сел в такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6-В в Святошинском районе.

Ему было всего 24 года. Подробности трагедии выяснит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Мама парня, Людмила Матиюк, написала на странице в соцсети: "Твари, как нам жить... скажите".

Пользователи сети приносят соболезнования родственникам погибшего парня. Те, кто его знал, отзываются о Вадиме, как о добром, светлом парне.

"Скорбь. Я очень мало, но успел познакомиться и подружиться с парнем на работе, славный парень, отзывчивый и доброжелательный, не слов, одни слёзы...", - написал его знакомый Alexandr Alexandrovich.

"Люда, прими мои соболезнования, не могу поверить..." - обратился к маме Игорь Кузьминов.

"Какой ужас! Сил и терпения родным пережить такое горе!", - написала Natalya Kovalchuk.

"Жизнь так несправедлива, соболезнования родным", - оставила комментарий Танюша Матусевич.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

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