Вырубка леса в Гостомеле: заседание суда перенесли на неопределенный срок

Вырубка леса в Гостомеле (кадр из видео: "Погляд Приірпіння")

В сельсовете Гостомеля подчеркнули, что территорию под застройку уже расчистили

В Гостомеле Киевской области местные жители несколько недель боролись за участок леса площадью 0,6 га возле своих домов (в районе ЖК "Чешский двор"), где им обещали обустроить лесопарковый комплекс. Так, 3 июля на скандальном участке началась вырубка леса. По словам представителей неизвестного застройщика, здесь должен быть построен торговый центр.

Как выяснилось позже, у неизвестного застройщика не было разрешения на вырубку деревьев. Даже по условиям отведения замли для порубки застройщик должен был согласовать это с органами Минэкологии Киевской области. Более того, местным активистам так и не удалось выяснить, каким образом указанный участок леса перешел в частную собственность.

Около месяца жители Гостомеля пытались "отвоевать" зеленые насаждения. Однако уже 24 июля лесорубы под "защитой" молодых парней в спортивной одежде уничтожили около 100 сосен на скандальном участке.

Проследить всю хронологию событий можно в материале STYLER – Назад в 90-е: как "титушки" и "братки" уничтожают лес в Гостомеле.

Отметим, что ранее правоохранительные органы подали в Ирпенский городской суд прошение о наложении ареста на скандальный земельный участок в Гостомеле.

Заслушать представление полиции и прокуратуры Ирпенский суд должен был еще 25 июля 2018. Однако заседания суда так и не состоялось. Так как ответственная за рассмотрение данного дела судья Оксана Пархоменко ушла на больничный и заседание отложили на неизвестный срок. Более того, другие судьи находятся в отпуске. Об этом сообщает "Громадське радио".

Советник головы сельсовета Гостомеля Ростислав Скуратовский (фото: hromadskeradio.org)

Также советник головы сельсовета Ростислав Скуратовский подтвердил в комментарии изданию информацию, что на скандальном участке хотят построить трехэтажный торговый центр. Однако Скуратовский отказался называть застройщика. По его словам, больше на указанном участке не будут проводить вырубку, так как "территорию под застройку уже расчистили".

Следует также подчеркнуть, что по словам активиста Антона Кудинова, на указанном участке все же еще остаются дереьвя. Но местные жители будут отстаивать свои права до конца.

"Деревья вырублены еще не все. Участок не расчищен и расчистить мы не дадим", - говорит Кудинов.

Отметим, что в начале конфликта с вырубкой леса в Гостомеле был замешан и сам Ростислав Скуратовский. По словам местного активиста Антона Кудинова, Скуратовский выступил на стороне застройщика и напал на Кудинова, когда тот хотел приостановить вырубку до приезда полиции. С появлением же правоохранителей, Скуратовский успел переодеться и заявить, что это Кудинов пытался его побить.

Опубліковано Iryna Skrypnykova Вівторок, 24 липня 2018 р.

Массовая вырубка деревьев в Гостомельском лесу, 24 июля 2018 (видео: facebook.com/art.skripa)

Местная жительница Ольга Герасименко рассказала, что жители ожидали, что суд запретит вырубку и арестует участок. Ранее этот земельный участок принадлежал Киевской исследовательской станции. Но в 2004 году его вывели из категории лесного фонда.

Более того, еще 19 июля сельсовет Гостомеля единогласно проголосовал за приостановку градостроительных условий для этого места, что не остановило застройщика от вырубки.

Сельсовет Гостомеля единогласно проголосовала за приостановку градостроительных условий на скандальном участке (предоставлено Антоном Кудиновым)

"Здесь предлагали лесопарковый ансамбль. Но наша сельсовет эту землю продал, уже сменилось три владельца. На сегодня мы имеем вырубленную участок примерно в 1 га", - рассказала Герасименко.

Отметим, ранее в сети показали масштабы вырубки леса в Киевской области (Дарницкое лесопарковое хозяйство и Пуща-Водицкий лес). Показаны кадры с высоты птичьего полета.

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