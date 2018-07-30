Вирубка лісу в Гостомелі: засідання суду перенесли на невизначений термін

Вирубка лісу в Гостомелі (кадр з відео: "Погляд Приірпіння")

У сільраді Гостомеля підкреслили, що територію під забудову вже розчистили

У Гостомелі Київської області місцеві жителі кілька тижнів боролися за ділянка лісу площею 0,6 га біля своїх будинків (в районі РК "Чеський двір"), де їм обіцяли облаштувати лісопарковий комплекс. Так, 3 липня на скандальній ділянці почалася вирубка лісу. За словами представників невідомого забудовника, тут повинен бути побудований торговий центр.

Як з'ясувалося пізніше, у невідомого забудовника не було дозволу на вирубку дерев. Навіть за умовами відведення замлі для порубки забудовник повинен був узгодити це з органами Мінекології Київської області. Більш того, місцевим активістам так і не вдалося з'ясувати, яким чином вказана ділянку лісу перейшов у приватну власність.

Близько місяця жителі Гостомеля намагалися "відвоювати" зелені насадження. Проте вже 24 липня лісоруби під "захистом" молодих хлопців у спортивному одязі знищили близько 100 сосен на скандальній ділянці.

Простежити всю хронологію подій можна в матеріалі STYLER – Назад у 90-ті: як "титушки" і "братки" знищують ліс у Гостомелі.

Відзначимо, що раніше правоохоронні органи подали в Ірпінський міський суд прохання про накладення арешту на скандальну земельну ділянку в Гостомелі.

Заслухати подання поліції і прокуратури Ірпінський суд мав ще 25 липня 2018. Проте засідання суду так і не відбулося. Так як відповідальна за розгляд даної справи суддя Оксана Пархоменко пішла на лікарняний і засідання відклали на невідомий термін. Більше того, інші судді у відпустці. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Радник голови сільради Гостомеля Ростислав Скуратівський (фото: hromadskeradio.org)

Також радник голови сільради Ростислав Скуратівський підтвердив в коментарі виданню інформацію, що на скандальній ділянці хочуть побудувати триповерховий торговий центр. Однак Скуратівський відмовився називати забудовника. За його словами, більше на вказаній ділянці не будуть проводити вирубку, так як "територію під забудову вже розчистили".

Слід також підкреслити, що за словами активіста Антона Кудінова, на вказаній ділянці все ж ще залишаються дереьвя. Але місцеві жителі відстоюватимуть свої права до кінця.

"Дерева вирубані ще не всі. Ділянка не розчищена і розчистити ми не дамо", - говорить Кудінов.

Зазначимо, що на початку конфлікту з вирубкою лісу в Гостомелі був замішаний і сам Ростислав Скуратівський. За словами місцевого активіста Антона Кудінова, Скуратівський виступив на боці забудовника і напав на Кудінова, коли той хотів призупинити вирубку до приїзду поліції. З появою ж правоохоронців, Скуратівський встиг переодягтися і заявити, що це Кудінов намагався його побити.

Опубліковано Iryna Skrypnykova Вівторок, 24 липня 2018 р.

Масова вирубка дерев у Гостомельському лісі, 24 липня 2018 (відео: facebook.com/art.skripa)

Місцева мешканка Ольга Герасименко розповіла, що мешканці очікували, що суд заборонить вирубку і заарештує ділянку. Раніше ця земельна ділянка належала Київської дослідної станції. Але у 2004 році її вивели з категорії лісового фонду.

Більш того, ще 19 липня сільрада Гостомеля одноголосно проголосувала за припинення містобудівних умов для цієї ділянки, що не зупинило забудовника від вирубки.

Сільрада Гостомеля одноголосно проголосувала за припинення містобудівних умов на скандальному ділянці (надано Антоном Кудінова)

"Тут пропонували лісо-парковий ансамбль. Але наша сільська рада цю землю продала, вже змінилося три власники. На сьогодні ми маємо вирубану ділянку приблизно в 1 Га", - розповіла Герасименко.

Зазначимо, раніше в мережі показали масштаби вирубки лісу в Київській області (Дарницьке лісопаркове господарство і Пуща-Водицький ліс). Показані кадри з висоти пташиного польоту.

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