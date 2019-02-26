Выйдет за "хорошее поведение": приговор Зайцевой и Дронову всколыхнул сеть

Фото: коллаж РБК-Украина

Зайцевой и Дронову дали одинаковое наказание

Виновникам смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову суд дал 10 лет лишения свободы. После оглашения приговора украинцы в соцсетях живо отреагировали на вердикт Киевского райсуда, который поставил точку в долгом процессе. Нужно сказать, что мнения пользователей сети о приговоре - как журналистов и экспертов, так и простых граждан, разнятся. Некоторые считают, что вина Дронова гораздо меньше, чем Зайцевой, хотя в отношении обоих приговор одинаковый.

Отметим, что обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. Дронов уже заявил, что будет обжаловать решение суда и назвал его несправедливым.

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"Мне нужно прийти немножечко в себя", - сказал он.

В сети справедливость вердикта суда некоторые украинцы поддали сомнению:

"Мужика жалко - из-за дуры десять лет влепили. Да и десятка за шесть трупов это мизер, за такое пожизненного мало будет этой наркоше";

"Дронова жалко. Его вина есть, но не сопоставима с Зайцевой";

"А нельзя ли народно выступить, подписать петицию против этого приговора? Мало Зайцевой и незаслуженно много Дронову?!";

"Дронову ну от силы три условно, а этой козе 10 лет за каждого убитого! Где справедливость?";

"Из за убийцы-мажорки и мужик пострадал!"

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Фото: Елена Зайцева и Геннадий Дронов (facebook.com/kharkivreport)

Как уточняет журналист Евгений Агарков на своей странице в соцсети Facebook, Зайцева получила максимальный срок наказания и была лишена права на управление транспортным средством на три года.

Также он указал на заключение суда, что наличие опиатов не означает, что Зайцева была под наркотиками, однако она была под лекарствами, которые снижают реакцию.

К тому же суд принял во внимание чистосердечное раскаяние Зайцевой.

А Дронов получил максимальный срок, потому что "нет причин применить смягченную меру наказания". Ему также дали 10 лет тюрьмы и запретили управлять авто на три года.

Он также финансово не компенсировал ущерб пострадавшим.

Все родственники жертв ДТП попросили возместить им в среднем по миллиону гривен (общая сумма выплат - около восьми млн).

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Скрин: facebook.com/yeugenij.agarkov

Добавим, что сама Елена Зайцева, во время оглашения приговора внезапно покинула зал суда - ей стало плохо.

В сети звучат призывы для всех водителей быть предельно внимательным за рулем, и делать выводы после сегодняшнего судебного вердикта:

"Ну, учитывая, что приговор будут считать с даты ареста + "закон Савченко" - уже выходит 7... Плюс, может что-то обжалуют частично. Может, помогут уменьшить приговор компенсации по миллиону каждому из потерпевших";

"Не то, что я этим людям желаю сто лет тюрьмы, нет. Важно, чтобы им дошло";

"Очень поучительная история для тех, кто за рулем и кто всегда везде спешит с мобилкой возле уха во время вождения. Из-за лишней сэкономленной минуты Дронов сядет на 10 лет. Делайте выводы (у кого есть чем делать их)";

"Никакая несправедливость и наказание несоизмеримое с содеянным Дроновым и Зайцевой!"

Скрин комментариев: facebook.com/censor.net

Некоторые пользователи сети высказывают мнение, что Елена Зайцева сможет выйти на свободу гораздо раньше:

"Дронову 50 лет, Зайцевий - 21. 10 лет в тюрьме";

"Хорошо хоть есть теперь такой прецедент, хотя думаю, что выйдет она раньше за "хорошее поведение";

"Возможно и получится. Но прецедент - это главное. И то, что, наконец, не отмазали";



Скрин комментариев: facebook.com/dimitry.mesheryakov

"Нет логики. Дронов ехал трезвый со скоростью в 10 раз меньше с*чки, значит должен был получить срок меньше";

"Охр*неть правосудие. Не смогли отмазать барышню, так паровозом пошел второй";

"Десять лет! А смысл ждать конца срока? Или, может, надеются на амнистию?"

"Вина обоюдная, похоже, что наказание справедливое";

Скрин комментариев: facebook.com/novoyevremya

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алена Зайцева во время дебатов выступила с последним словом и сказала, что признает себя виновной. Также она пообещала, что больше никогда не сядет за руль и постарается компенсировать всем пострадавшим последствия от аварии.

Также мы писали о том, что один из адвокатов Зайцевой заявил, что никакие препараты она не принимала, честно раскаивается и сама в детстве стала жертвой автомобильной аварии.