Взорвали банкомат: ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников

В банке гарантировали анонимность всем, кто поможет обнаружить злоумышленников

В Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка, который недавно подготовил сюрприз для украинцев. Преступники скрылись до приезда полиции, и банк объявил награду в 50 тысяч гривен любому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Инцидент произошел ночью 22 февраля на территории областного госпиталя ветеранов войны.

В настоящее время правоохранители и сотрудники службы безопасности банка выясняют обстоятельства преступления и пытаются найти причастных.

Фото: kh.depo.ua

Отмечается, что передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34; на электронный адрес e-mail: security@privatbank.ua или же любым другим удобным способом.

Анонимность гарантируется, подчеркнули в пресс-службе банка.

Как сообщалось ранее, 29 января в селе Оженин Ровенской области неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. За информацию, которая поможет обнаружить и поймать преступников, руководство банка объявило награду в размере 75 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что ПриватБанк пообещал награду за помощь в поисках преступника, который ограбил банкомат в Черкасской области.

Напомним, что ПриватБанк планирует идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных.