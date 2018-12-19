"Я протягиваю руку к Вам": глава УГКЦ обратился к Епифанию с предложением

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Все священники должны работать на благо украинского народа

Глава УКГЦ Святослав назвал Объединительный собор историческим событием в истории Украины, поздравил митрополита Киевского и всея Украины Епифания с созданием поместной православной церкви и предложил предстоятелю ПЦУ вместе "прокладывать путь к единству".

Также блаженнейший Святослав подчеркнул, что УГКЦ и ПЦУ должны "преодолевать то, что разделяет нас", ведь от этого зависит благополучие всего украинского народа.

"В этот знаменательный момент я протягиваю руку от имени нашей Церкви Вам и всем православным братьям, предлагая вам начать вместе прокладывать наш путь к единству, к правде. Потому что от того, насколько мы сегодня будем лелеять единство и преодолевать то, что разделяет нас, зависит будущее Церкви, нашего народа и Украинского независимого европейского государства. Именно Бог является тем, кто объединяет нас вокруг себя", - обратился Святослав к Епифанию в письме, опубликованном на официальном сайте Украинской греко-католической церкви.

Епифаний и Святослав (ugcc.ua)

"Пусть новорожденный Спаситель, Рождества которого с большим трепетом и надеждой ожидает каждая христианская душа, щедро благословит Вас и даст Вам сил и вдохновения исполнять Его святую волю, которой является спасение "тех, которые погибают", - добавил предстоятель УГКЦ.

Напомним, что Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви.

Также мы писали о том, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний высказался о переносе даты Рождества.

Видео: РБК-Украина