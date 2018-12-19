"Я простягаю руку до Вас": глава УГКЦ звернувся до Епіфанія з пропозицією

Колаж РБК-Україна

Усі священники мають працювати на благо українського народу

Глава УКГЦ Святослав назвав Об'єднавчий собор історичною подією в історії України, привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія зі створенням помісної православної церкви і запропонував предстоятелю ПЦУ разом "торувати шлях до єдності".

Також блаженніший Святослав підкреслив, що УГКЦ і ПЦУ повинні "долати те, що нас розділяє", адже від цього залежить благополуччя всього українського народу.

"У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас та всіх православних братів, пропонуючи вам почати разом торувати наш шлях до єдності, до правди. Бо від того, наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє Церкви, нашого народу та Української незалежної європейської держави. Саме Бог є тим, хто об’єднує нас довкола себе", - звернувся Святослав до Епіфанія у листі, опублікованому на офіційному сайті Української греко-католицької церкви.

Епіфаній і Святослав (ugcc.ua)

"Нехай новонароджений Спаситель, Різдва якого з великим трепетом і надією очікує кожна християнська душа, щедро благословить Вас і подасть Вам силу й натхнення виконувати Його святу волю, яка є спасінням "тих, що загибають", - додав предстоятель УГКЦ.

Нагадаємо, що Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви.

Також ми писали про те, що предстоятель автокефальної Православної церкви України Епіфаній висловився про перенесення дати Різдва.

Відео: РБК-Україна