"Я видел фото мужчины": Микки Рурк расплакался в эфире, говоря об ужасах войны в Украине
Микки Рурк очень переживает из-за войны в Украине и требует от Владимира Путина и его прихвостней "немедленно прекратить это д*рьмо", имея в виду убийства мирных людей.
Об этом звездный голливудский актер сказал во время разговора с Пирсом Морганом в эфире британского канала TalkTV.
Мики Рурк и Пирс Морган (кадр из видео / TalkTV)
"Я бы хотел, чтобы какой-то колокольчик зазвонил в его голове или сердце, и он проснулся бы и просто прекратил все это д*рьмо... Я не понимаю, чего он [Путин] хочет... Всего этого д*рьма не должно быть..." - сказал актер.
При этом 69-летний Рурк не смог сдержать слез во время прямого включения.
Он признался, что его очень впечатляют фото и видео тех зверств, которые россияне творят в Украине.
"Они заставили меня понять, что Путин делает действительно ужасные, плохие вещи", - сказал звезда фильмов "9 1/2 недель" и "Янгольское сердце".
"Я видел фото мужчины, который смотрел на братскую могилу... И поставил себя на его место... Он искал своего брата", - рассказал Рурк.
Также обладатель "Золотого глобуса" рассказал про конкретный кадр, который его "больше всего поразил".
Речь идет о фотографии мужчины, который стоит с серым котом на руках после того, как российская ракета оборвала жизни пятерых членов его семьи и разрушил дом.
На этих словах Рурк заплакал и надел солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые текли по его лицу.
Мики Рурк не сдержал слез (кадр из видео / TalkTV)
“I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t.”— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022
Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan @TalkTV #MickeyRourke pic.twitter.com/fHhVdt6Umf
Добавим, что фото, которое так поразило Мики Рурка было сделано в селе Мархаливка Фастовского района в марте корреспондентом CNN.
На снимке показан мужчина, который в один момент потерял жену, дочь, двух зятьев и свекровь в результате удара РФ по населенному пункту.
Выжил только кот...
Россияне убили всю семью этого мужчины (фото: CNN)
Между тем, по состоянию на 12 июля известно уже о по меньшей мере 348 детях, которых убили российские оккупанты на территории Украины.
Ранее мы писали, что родители Кейт Миддлтон хотят принять в своем доме беженцев из нашей страны.
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