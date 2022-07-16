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"Як же жити нам?": Потап написал украинский стих после удара по Виннице

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 13:58
"Як же жити нам?": Потап написал украинский стих после удара по Виннице Фото: Потап отреагировал на ракетный удар в Виннице (instagram realpotap)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) эмоционально отреагировал на ракетный удар по Виннице, который унес жизни 23 людей.

Шоумен написал стихотворение на украинском языке и прочитал его на видео в Instagram.

Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви


Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця


Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я питаю долю
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця


Віддають себе
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться


Що летіли Калібри по Вінниці
По воєнних лиш базах
Злочинці всі
Всі хто кров’ю вмив землю
У Вінниці!

Отметим, что в комментариях украинцы также поделились своей болью о том, что сейчас рашисты делают с нашей страной. Также пользователи просят не молчать о Николаеве, ведь город россияне обстреливают каждый день.

  • Николаев. Пол города уже нет! Это второй Мариуполь.
  • Миколаїв кожного дня в прольотах !!!! Залізне місто тримає Південь.
  • Дуже гарно та головне максимально правдиво, без лишнього драматизму, адже його в нас і так забагато, Потап - найкращий.
  • Не мовчіть про Миколаїв, будь ласка, нам дуже тяжко. Обстріли кожного дня.
  • Місто Миколаїв кожного дня під великими обстрілами і ніхто нічого не говорить ! Всі мовчать.
  • Наша Вінниця.

Как мы ранее сообщали, актер Анатолий Белый покинул Россию после удара по Виннице.

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Потап
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