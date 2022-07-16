"Як же жити нам?": Потап написал украинский стих после удара по Виннице

Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) эмоционально отреагировал на ракетный удар по Виннице , который унес жизни 23 людей.

Шоумен написал стихотворение на украинском языке и прочитал его на видео в Instagram.

Як же жити нам

Куди дітися ?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви



Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця



Клята ця війна

І не ма кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я питаю долю

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця



Віддають себе

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться



Що летіли Калібри по Вінниці

По воєнних лиш базах

Злочинці всі

Всі хто кров’ю вмив землю

У Вінниці!

Отметим, что в комментариях украинцы также поделились своей болью о том, что сейчас рашисты делают с нашей страной. Также пользователи просят не молчать о Николаеве, ведь город россияне обстреливают каждый день.