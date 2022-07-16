"Як же жити нам?": Потап написав український вірш після удару по Вінниці

Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап) емоційно відреагував на ракетний удар по Вінниці , який забрав життя 23 людей.

Шоумен написав вірш українською мовою і прочитав його на відео в Instagram.

Як же жити нам

Куди дітися ?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви



Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця



Клята ця війна

І не ма кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я маю частку

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця



Віддають собі

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться



Що летіли Калібри по Вінниці

За воєнних ліш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Відзначимо, що в коментарях українці також поділилися своїм болем про те, що зараз рашисти роблять з нашою країною. Також користувачі просять не мовчати про Миколаїв, адже місто росіяни обстрілюють щодня.