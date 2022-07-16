"Як же жити нам?": Потап написав український вірш після удару по Вінниці
Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап) емоційно відреагував на ракетний удар по Вінниці, який забрав життя 23 людей.
Шоумен написав вірш українською мовою і прочитав його на відео в Instagram.
Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!
Відзначимо, що в коментарях українці також поділилися своїм болем про те, що зараз рашисти роблять з нашою країною. Також користувачі просять не мовчати про Миколаїв, адже місто росіяни обстрілюють щодня.
- Миколаїв. Пів міста вже немає! Це другий Маріуполь.
- Миколаїв шкірного дня в прольотах !!!! Залізне місто тримає Південь.
- Дуже гарно та головне максимально правдиво, без зайвого драматизму, адже його в нас і так забагато, Потап - найкращий.
- Не мовчіть про Миколаїв, будь ласка, нам дуже тяжко. Обстріли шкірного дня.
- Місто Миколаїв кожного дня під великими обстрілами і ніхто нічого не говорити ! Всі мовчать.
- Наша Вінниця.
Як ми раніше повідомляли, актор Анатолій Білий покинув Росію після удару по Вінниці.
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