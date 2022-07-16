"Як же жити нам?": Потап написал украинский стих после удара по Виннице

Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) эмоционально отреагировал на ракетный удар по Виннице, который унес жизни 23 людей.
Шоумен написал стихотворение на украинском языке и прочитал его на видео в Instagram.
Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я питаю долю
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають себе
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
По воєнних лиш базах
Злочинці всі
Всі хто кров’ю вмив землю
У Вінниці!
Отметим, что в комментариях украинцы также поделились своей болью о том, что сейчас рашисты делают с нашей страной. Также пользователи просят не молчать о Николаеве, ведь город россияне обстреливают каждый день.
Как мы ранее сообщали, актер Анатолий Белый покинул Россию после удара по Виннице.
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