UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Як же жити нам?": Потап написал украинский стих после удара по Виннице

Фото: Потап отреагировал на ракетный удар в Виннице (instagram realpotap)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) эмоционально отреагировал на ракетный удар по Виннице, который унес жизни 23 людей.

Шоумен написал стихотворение на украинском языке и прочитал его на видео в Instagram.

Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви


Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця


Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я питаю долю
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця


Віддають себе
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться


Що летіли Калібри по Вінниці
По воєнних лиш базах
Злочинці всі
Всі хто кров’ю вмив землю
У Вінниці!

Отметим, что в комментариях украинцы также поделились своей болью о том, что сейчас рашисты делают с нашей страной. Также пользователи просят не молчать о Николаеве, ведь город россияне обстреливают каждый день.

  • Николаев. Пол города уже нет! Это второй Мариуполь.
  • Миколаїв кожного дня в прольотах !!!! Залізне місто тримає Південь.
  • Дуже гарно та головне максимально правдиво, без лишнього драматизму, адже його в нас і так забагато, Потап - найкращий.
  • Не мовчіть про Миколаїв, будь ласка, нам дуже тяжко. Обстріли кожного дня.
  • Місто Миколаїв кожного дня під великими обстрілами і ніхто нічого не говорить ! Всі мовчать.
  • Наша Вінниця.

Как мы ранее сообщали, актер Анатолий Белый покинул Россию после удара по Виннице.

Также читайте, что MamaRika резко обратилась к молчащей о войне Тодоренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап