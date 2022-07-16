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"Як же жити нам?": Потап написав український вірш після удару по Вінниці

Фото: Потап відреагував на ракетний удар у Вінниці (instagram realpotap)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап) емоційно відреагував на ракетний удар по Вінниці, який забрав життя 23 людей.

Шоумен написав вірш українською мовою і прочитав його на відео в Instagram.

Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви


Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця


Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця


Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться


Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!

Відзначимо, що в коментарях українці також поділилися своїм болем про те, що зараз рашисти роблять з нашою країною. Також користувачі просять не мовчати про Миколаїв, адже місто росіяни обстрілюють щодня.

  • Миколаїв. Пів міста вже немає! Це другий Маріуполь.
  • Миколаїв шкірного дня в прольотах !!!! Залізне місто тримає Південь.
  • Дуже гарно та головне максимально правдиво, без зайвого драматизму, адже його в нас і так забагато, Потап - найкращий.
  • Не мовчіть про Миколаїв, будь ласка, нам дуже тяжко. Обстріли шкірного дня.
  • Місто Миколаїв кожного дня під великими обстрілами і ніхто нічого не говорити ! Всі мовчать.
  • Наша Вінниця.

Як ми раніше повідомляли, актор Анатолій Білий покинув Росію після удару по Вінниці.

Також читайте, що MamaRika різко звернулася до тих, хто мовчить про війну Тодоренко.

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Потап