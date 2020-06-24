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Йогурт поможет справиться с опасной болезнью: заявление ученых

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 06:49
Йогурт поможет справиться с опасной болезнью: заявление ученых
Натуральный йогурт поможет справиться с болезнью (фото: pixabay.com)

Натуральный йогурт противостоит гипертонии

Ученые из Британии сообщили, что употребление йогурта на завтрак может существенно снизить развитие гипертонической болезни у человека. Но это касается только натурального продукта.

Диетологи напомнили, что легкомысленное отношение к своему здоровью, к которым приводит несерьезное отношение к повышенному артериальному давлению - это инфаркт, инсульт и даже смерть.

"Вы можете сократить вероятность развития гипертонической болезни, просто добавив в свой утренний рацион больше йогурта. Подчеркнем, что он должен быть обязательно натурального происхождения. Йогурт может защитить от высокого кровяного давления благодаря комплексу кальция, магния и калия. Все три вещества обладают антигипертензивным действием", – цитирует медиков британское издание Express.

Эксперты сообщают, что если есть йогурт каждый день на завтрак, это поможет на 25% снизить развитие гипертонической болезни.

Не забывайте, что магазинные фруктовые йогурты содержат в себе очень много углеводов и сахаров. Их лучше не покупать, так как они в себе не несут никакой пользы.

Как мы ранее писали, эксперт по питанию рассказала о том, как важно завтракать.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины диетолог
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