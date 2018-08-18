Не забудьте на Спас взять зонты от солнца и дождей: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

Иллюстративное фото: Зонты (pixabay)

Половину страны накроет дождями с грозами, а в другой половине будет жарко и сухо

Синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье, 19 августа. На сайте Укргидрометцентра сообщается, что в некоторых областях будет особенно знойно и совсем без облаков, в других же регионах пройдут сильные дожди с грозами.

На юге страны столбики термометров в тени покажут от +28 до +35 градусов по Цельсию. Кстати, ранее сообщали о повышенной опасности возгорания в более чем половине регионов Украины.

По данным опубликованным национальным гидрометцентром, в воскресенье, на Спас ожидается жаркая влажная погода в большинстве регионов Украины.

На Севере, Западе и в Центре ожидаются грозовые ливни, столбики термометров в этот день покажут от +25 до +28 градусов выше нуля. Исключение составит Закарпатска область, местных жителей ожидает тропическая жара с температурой +28…+30 градусов днем. Ночью в этих регионах будет сыро и прохладно, столбики термометров опустятся до +14…+17 градусов.

На юге и востоке Украины будет солнечно жарко. Там термометры покажут от +26 до +32 градусов Цельсия в дневное время. Жарче всего будет украинцам, проживающим в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. А на востоке будет умеренное летнее тепло.

Скриншот прогноза погоды на 19 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, как по форме и цвету облаков определить погоду.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

Видео: (video.rbc.ua)