Не забудьте на Спас взяти парасольки від сонця і дощів: синоптики уточнили прогноз на неділю

Ілюстративне фото: Парасольки (pixabay)

Половину країни накриє дощами з грозами, а в іншій половині буде спекотно і сухо

Синоптики уточнили прогноз погоди на неділю, 19 серпня. На сайті Укргідрометцентру повідомляється, що в деяких областях буде особливо спекотно і зовсім без хмар, в інших же регіонах пройдуть сильні дощі з грозами.

На півдні країни стовпчики термометрів в тіні покажуть від +28 до +35 градусів за Цельсієм. До речі, раніше повідомляли про підвищеної небезпеки спалаху в більш ніж половині регіонів України.

За даними опублікованими національним гідрометцентром, в неділю, на Врятував очікується жарка волога погода у більшості регіонів України.

На Півночі, Заході і в Центрі очікуються грозові зливи, стовпчики термометрів в цей день покажуть від +25 до +28 градусів вище нуля. Виняток становитиме Закарпатська область, місцевих жителів очікує тропічна спека з температурою +28...+30 градусів вдень. Уночі в цих регіонах буде сиро і прохолодно, стовпчики термометрів опустяться до +14...+17 градусів.

На півдні та сході України буде сонячно жарко. Там термометри покажуть від +26 до +32 градусів Цельсія в денний час. Найспекотніше буде українцям, які мешкають в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. А на сході буде помірне літнє тепло.

Скріншот прогнозу погоди на 19 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розповіла синоптик, як за формою і кольором хмар визначити погоду.

А також свій прогноз погоди на Яблучний Спас дала народний синоптик Наталка Діденко.

Відео: (video.rbc.ua)