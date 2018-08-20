Не забудьте зонт: синоптики прогнозируют на вторник грозы и ливневые дожди

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

На Западе и Севере Украины ожидаются грозовые ливни

Синоптики опубликовали новый прогноз погоды на 21 августа, согласно которому грозовые ливни зальют центральную, северную и западную Украину, а также несколько восточных областей. В остальных регионах ожидается переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу дождливая погода ожидается в дневное время суток. Дожди зальют всю западную, центральную и северную Украину. Угроза выпадения осадков также существует и в некоторых восточных регионах. В остальных областях будет преимущественно солнечная погода с небольшой облачностью.

Во всех регионах страны будет приблизительно одинаковая температура. В дневное время столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов тепла. Ночью этот показатель может достичь 14 градусов со знаком плюс. Ветер будет дуть с северо-запада.

Скриншот прогноза погоды на 21 августа meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда над Украиной разойдутся тучи.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. В ближайшее время погода в Украине будет жаркой, однако стоит ожидать похолодания из-за дождей.

До этого народный синоптик спрогнозировал "малый ледниковый период".

Видео: (video.rbc.ua)