Не забудьте зонт: синоптики прогнозируют на вторник грозы и ливневые дожди

STYLER LIFE 20.08.2018 - 21:22
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач) Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

На Западе и Севере Украины ожидаются грозовые ливни

Синоптики опубликовали новый прогноз погоды на 21 августа, согласно которому грозовые ливни зальют центральную, северную и западную Украину, а также несколько восточных областей. В остальных регионах ожидается переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу дождливая погода ожидается в дневное время суток. Дожди зальют всю западную, центральную и северную Украину. Угроза выпадения осадков также существует и в некоторых восточных регионах. В остальных областях будет преимущественно солнечная погода с небольшой облачностью.

Во всех регионах страны будет приблизительно одинаковая температура. В дневное время столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов тепла. Ночью этот показатель может достичь 14 градусов со знаком плюс. Ветер будет дуть с северо-запада.

Не забудьте зонт: синоптики прогнозируют на вторник грозы и ливневые дожди

Скриншот прогноза погоды на 21 августа meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда над Украиной разойдутся тучи.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. В ближайшее время погода в Украине будет жаркой, однако стоит ожидать похолодания из-за дождей.

До этого народный синоптик спрогнозировал "малый ледниковый период".

Видео: (video.rbc.ua)

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