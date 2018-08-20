Не забудьте парасольку: синоптики прогнозують на вівторок грози та зливові дощі

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

На Заході і Півночі України очікуються грозові зливи

Синоптики опублікували новий прогноз погоди на 21 серпня, згідно з яким грозові зливи заллють центральну, північну і західну Україну, а також кілька східних областей. В інших регіонах очікується мінлива хмарність, йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом дощова погода очікується в денний час доби. Дощі заллють всю західну, центральну і північну Україну. Загроза випадання опадів також існує і в деяких східних регіонах. В інших областях буде переважно сонячна погода з невеликою хмарністю.

У всіх регіонах країни буде приблизно однакова температура. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +32 градусів тепла. Вночі цей показник може досягти 14 градусів зі знаком плюс. Вітер буде північно-західний.

Скріншот прогнозу погоди на 21 серпня meteo.gov.ua

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли над Україною розійдуться хмари.

Також повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Найближчим часом погода в Україні буде спекотною, однак варто очікувати похолодання через дощі.

До цього народний синоптик спрогнозував "малий льодовиковий період".

Відео: (video.rbc.ua)