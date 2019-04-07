Задержанный в Крыму украинский журналист вышел на свободу

Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Журналист провел 12 суток в изоляторе Симферополя

Евгений Гайворонский, которого арестовали в оккупированном Крыму 26 марта, вышел на свободу из изолятора временного содержания Симферополя. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Журналист также рассказал об аресте и давлении на него. По словам Гайворонского, его держали в камере на трех в одиночку, поскольку хотели сломать.

К нему приезжали сотрудники МВД Крыма и угрожали ему. Журналисту говорили, что, то что он представляет себя гражданином Украины, ему не поможет.

Гайворонскому угрожали тем, что придумают ему наркоманию. Кроме того, были угрозы ареста еще на 12 дней за якобы сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Он также отметил, что его прессинговали все 12 дней, которые он находился в изоляторе. Кроме того, Гайворонский заявил, что боится за свою жизнь, поэтому хочет перебраться на материковую часть Украины.

Стоит отметить, что российские силовики обыскали квартиру Гайворонского 6 марта. У журналиста были изъяты документы, электронная техника, телефон, компьютер.

26 марта его задержали по подозрению в употреблении наркотиков. При этом в тот же день подконтрольный оккупантам суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за употребление наркотических веществ без назначения врача.

Напомним, что Гайворонский высказал предположение, что Россия в 2014 году использовала психотропное оружие.

Ранее сообщалось о том, что россияне массово покидают Крым из-за того, что на полуострове проблемы с трудоустройством, отсутствует нормальная банковская система и с крымской пропиской невозможно получить визу.