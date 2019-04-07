ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанный в Крыму украинский журналист вышел на свободу

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 19:13
Задержанный в Крыму украинский журналист вышел на свободу
Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Журналист провел 12 суток в изоляторе Симферополя

Евгений Гайворонский, которого арестовали в оккупированном Крыму 26 марта, вышел на свободу из изолятора временного содержания Симферополя. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Журналист также рассказал об аресте и давлении на него. По словам Гайворонского, его держали в камере на трех в одиночку, поскольку хотели сломать.

К нему приезжали сотрудники МВД Крыма и угрожали ему. Журналисту говорили, что, то что он представляет себя гражданином Украины, ему не поможет.

Гайворонскому угрожали тем, что придумают ему наркоманию. Кроме того, были угрозы ареста еще на 12 дней за якобы сопротивление сотрудникам полиции.

Задержанный в Крыму украинский журналист вышел на свободу

Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Он также отметил, что его прессинговали все 12 дней, которые он находился в изоляторе. Кроме того, Гайворонский заявил, что боится за свою жизнь, поэтому хочет перебраться на материковую часть Украины.

Стоит отметить, что российские силовики обыскали квартиру Гайворонского 6 марта. У журналиста были изъяты документы, электронная техника, телефон, компьютер.

26 марта его задержали по подозрению в употреблении наркотиков. При этом в тот же день подконтрольный оккупантам суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за употребление наркотических веществ без назначения врача.

Напомним, что Гайворонский высказал предположение, что Россия в 2014 году использовала психотропное оружие.

Ранее сообщалось о том, что россияне массово покидают Крым из-за того, что на полуострове проблемы с трудоустройством, отсутствует нормальная банковская система и с крымской пропиской невозможно получить визу.

Провайдеры в Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов В Крыму продолжается системное давление на журналистику, - НСЖУ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Крымжурналисты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь