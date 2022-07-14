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Заготовки на зиму: об этом нюансе заморозки овощей вы точно не знали

Фото: Важные правила при заморозке продуктов на зиму (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

В летний период традиционно делаются заготовки продуктов на зиму. Кроме консервации и сушки есть еще один популярный метод - заморозка продуктов. Замороженные овощные смеси можно сделать самостоятельно, но нужно знать один важный нюанс.

Как правильно заморозить овощную смесь на зиму - читайте в материале ниже.

Заморозка овощей - универсальный способ заготовки продуктов впрок. Летом цены на овощи опускаются и сделать собственные наборы не составит особого труда. При заморозке все овощи сохраняют витамины и полезные вещества и при этом не теряют свои вкусовые качества.

При приготовлении блюд овощи можно просто вынуть из морозилки и отправить сразу в кастрюлю. А можно промыть теплой водой и сделать отличный салат.

Фото: Заморозка овощей на зиму

Какие овощи можно замораживать:

  • Стручковая фасоль
  • Брокколи
  • Тыква
  • Морковь
  • Свекла
  • Цветная капуста
  • Кабачки
  • Болгарский перец
  • Помидоры
  • Кукуруза
  • Зеленый горошек
  • Баклажаны

Нельзя замораживать репу, редьку и редиску. Они после заморозки теряют вкусовые качества из-за большого количества воды. Не рекомендуется замораживать по этой же причине и огурцы.

Фото: Заморозка овощей на зиму

Как правильно заморозить овощи

Многие не знают, но перед заморозкой овощей их нужно бланшировать - то есть опустить на пару секунд в кипяток. А потом быстро остудить. Это обязательное условие для заморозки брюссельской капусты, баклажанов, зеленого горошка и кукурузы.

Помидоры, брокколи и грибы в кипяток опускать необязательно. Мелкие помидоры можно заморозить целиком - сделайте несколько проколов, чтобы плод от низкой температуры не лопнул.

Крупные помидоры можно нарезать дольками, кружочками или перемолоть в блендере и сделать томатное пюре.

Очень удобно делать порционные смеси - на салаты, для супов, для рагу или же для приготовления любимых блюд всей семьи. Зелень можно также добавить в смесь сразу.

Фото: Заморозка овощей на зиму

Как приготовить овощную смесь

1. Все овощи хорошо помойте, почистите и просушите.

2. Нарежьте полосками, кубиками или полукольцами - как вам нравится.

3. Если есть овощи, которые нужно бланшировать - опустите в кипяток на 1-2 минуты, а потом быстро остудите.

4. Потом смешайте все ингредиенты в одной емкости.

5. Разложите порционно в специальные контейнеры или пакеты для заморозки. Обязательно разместите наклейку - для какого блюда, когда заморожено и состав.

6. Отправляйте в морозильную камеру.

Замороженные овощи можно хранить от 8 до 12 месяцев. Повторной заморозке овощи не подлежат, поэтому лучше сразу разделить на порции.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно засушить на зиму ягоды и фрукты.

А еще рассказывали о том, как сделать маринованные грибы за одни сутки.

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заготовки на зимурецепт