На Закарпатье 41-летний мужчина умер от "свиного гриппа"

Коллаж: РБК-Украина

Причиной смерти мужчины стали осложнения, вызванные гриппом

В Закарпатской области в Виноградове скончался 41-летний мужчина. Есть подозрение, что у него был вирус гриппа A (H1N1), который более известен как "свиной грипп". Однако пока врачи официального подтверждения не дают. Об этом сообщает издание zakarpatpost.net.

Мужчина в течение недели лечился дома. Когда обратился в медицинское учреждение, у него обнаружили пневмонию - воспаление легких. Впрочем, от стационарного лечения он отказался.

В больницу его привезла жена, но он был уже в тяжелом состоянии и больного сразу же поместили в реанимацию. Спасти жизнь мужчине медикам не удалось.

Стоит отметить, что по данным Зaкaрпaтского облaсного центра здоровья, в течение прошедшей недели (с 14 по 18 января) респираторными инфекциями заболело 3 590 человек. Показатель заболеваемости составляет 285 на 100 000 населения и находится ниже определенного эпидемического порога на 21%.

Напомним, что в Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели 14 653 человек. При этом показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 42,2%.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове от "свиного гриппа" умер 46-летний мужчина. Причиной смерти больного стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп.

Стоит отметить, что в Минздраве рассказали, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа.